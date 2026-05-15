НовостиОбщество15 мая 2026 10:01

Семь автобусов в Ставрополе перевели на регулируемый тариф

Стоимость проезда теперь устанавливает краевая комиссия – это должно защитить пассажиров от резкого роста цен
Ева ТКАЧЕНКО
Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе с 15 мая семь маршрутов общественного транспорта перешли на регулируемый тариф. В списке – автобусы №16, 16А, 19м, 20, 25, 27 и 28. Большинством из них пользуются дачники и жители садовых товариществ.

Теперь стоимость проезда на этих направлениях будет устанавливать региональная тарифная комиссия, а не перевозчики. По замыслу властей, это снизит риски необоснованного повышения цен и позволит лучше контролировать качество перевозок.

«Это снизит риски необоснованного повышения цен, сохранит льготы и позволит контролировать качество обслуживания. Большинством маршрутов пользуются дачники и жители садовых товариществ», – сообщили в городской администрации.

До конца года планируется перевести на регулируемый тариф еще три автобуса.

