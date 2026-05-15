В Нефтекумском округе Ставрополья женщина обманом получала детские пособия Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Нефтекумском округе Ставрополья судебные приставы взыскали с местной жительницы 135 тысяч рублей, которые она незаконно получила в качестве детских пособий. Женщина указала в заявлении место жительства в Ханты-Мансийском автономном округе, где выплаты на детей выше из-за сурового климата. На самом деле она жила на Ставрополье.

Суд обязал должницу вернуть деньги в социальный фонд России. Однако добровольно платить она не спешила. Тогда судебные приставы применили меры принуждения: арестовали ее счета и запретили любые регистрационные действия с квартирой.

Как только женщина потеряла доступ к своим деньгам и поняла, что не сможет распоряжаться недвижимостью, она сразу нашла сумму и полностью погасила задолженность.

«Столкнувшись с ограничениями доступа к финансовым ресурсам женщина предпочла незамедлительно погасить задолженность и выплатила в пользу социального фонда России всю денежную сумму за нанесенный ущерб», – сообщили в ГУФССП по краю.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru