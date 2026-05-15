Как вклады влияют на здоровье россиян: итоги исследования

Наличие сбережений напрямую влияет на поведение россиян и качество их решений. Фото: предоставлено ВТБ

Наличие финансовой подушки безопасности обеспечивает эмоциональную стабильность у 73% опрошенных, отсутствие финансовых обязательств – у 64%. Лишь у 3% финансовая ситуация не влияет на ментальное здоровье.

Чаще всего беспокойство о деньгах возникает у россиян в связи с приближением сроков оплаты, например, за аренду или по кредиту. Около половины опрошенных отметили, что в это время они начинают думать о дополнительном заработке. Еще 23% респондентов живут в режиме постоянного финансового контроля, ежедневно проверяя баланс в мобильном банке.

50% опрошенных отметили, что для них финансовые накопления – подушка безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Для 20% респондентов достаточно месячного дохода, позволяющего решить мелкую бытовую проблему, например, поломку техники. Классическую подушку – от 3 до 6 зарплат, которая страхует от потери работы, – назвали 40% опрошенных. Почти столько же (37%) чувствуют полный финансовый комфорт только при сумме годового заработка и выше.

Отсутствие сбережений напрямую влияет на поведение россиян и качество их решений. Треть опрошенных признались, что становятся зависимыми от финансовой ситуации, соглашаются на нелюбимую работу, боятся менять жизнь, когда не хватает финансов. 24% респондентов отсутствие накоплений мотивирует больше зарабатывать, 16% становятся импульсивными, поддаются небольшим покупкам на маркетплейсах.

«Исследование подтверждает глобальный тренд: финансовая устойчивость становится неотъемлемой частью ментального здоровья. Для большинства россиян наличие сбережений напрямую влияет на эмоциональный фон. Вклад или накопительный счет – это не только прирост капитала, но и доступный ритуал, снижающий уровень тревожности, своего рода вкладотерапия», – прокомментировал старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.

* Опрос прошел в апреле-мае 2026 года среди 1500 жителей крупных городов в возрасте от 18 до 65 лет. В некоторых вопросах можно было выбирать несколько вариантов.