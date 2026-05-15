Подросток со Ставрополья пытался поджечь вагон поезда в Новосибирской области

Подросток из Ставропольского края стал фигурантом уголовного дела после попытки поджога железнодорожного вагона в Новосибирской области. По версии следствия, 17-летний юноша действовал по указанию неизвестных, которые представились сотрудниками правоохранительных органов.

Инцидент произошел 14 мая на станции Инская. Как сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, несовершеннолетний заранее купил горючую жидкость и попытался поджечь стоявший на путях вагон вместе с грузом.

Довести задуманное до конца у него не получилось. По предварительным данным, огонь оказался недостаточно сильным и возгорание не распространилось. После этого подросток понял, что совершает противоправные действия, и сам сообщил о случившемся сотрудникам транспортной полиции.

В отношении юноши возбуждено уголовное дело по статье о покушении на диверсию (часть 3 статьи 30, часть 1 статьи 281 УК РФ).

«Следователями с его участием проводятся необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств по делу», – сообщили в следственном комитете России.

Сейчас подросток задержан. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, а также личности людей, которые могли склонить несовершеннолетнего к преступлению.

В СК России также обратились к родителям с просьбой внимательнее относиться к кругу общения детей и объяснять им возможные последствия противоправных действий.

