Работу опасной заправки запретили в Зеленокумске на Ставрополье. Фото: прокуратура СК

В Зеленокумске на Ставрополье по требованию прокуратуры признали незаконной работу автомобильной газовой заправки. Проверка показала, что объект эксплуатировали с нарушением требований безопасности и без необходимых документов.

Выяснилось, что предприниматель продавал жителям газовое топливо на объекте, который фактически работал без лицензии. Кроме того, на заправке выявили нарушения требований пожарной безопасности. Также оказалось, что земельный участок использовали не по целевому назначению.

После проверки прокуратура обратилась в суд с требованием признать деятельность автозаправочной станции незаконной и обязать предпринимателя устранить нарушения. Суд поддержал позицию надзорного ведомства. Сейчас исполнение решения находится на контроле прокуратуры.

«В настоящее время эксплуатация нестационарной АЗС запрещена», – сообщили в прокуратуре Ставропольского края.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru