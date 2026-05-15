Сточные воды сбрасывали в реку Калаус на Ставрополье Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Светлограде на Ставрополье прокуратура выявила нарушения при эксплуатации системы водоотведения. По данным надзорного ведомства, это привело к несанкционированному сбросу неочищенных сточных вод в реку Калаус.

Во время проверки выяснилось, что система водоотведения в городе работает с нарушением требований природоохранного законодательства. Ответственные лица не оформили необходимую разрешительную документацию для пользования водным объектом с целью сброса сточных вод. При этом меры для получения таких документов своевременно не принимались.

В результате прокуратура обратилась в суд. Надзорное ведомство потребовало обязать ответственных должностных лиц направить заявление в краевое министерство природных ресурсов для получения необходимого разрешения.

Суд требования прокуратуры удовлетворил.

«Требования надзорного ведомства удовлетворены. Фактическое устранение нарушений закона – на контроле надзорного ведомства», – сообщили в прокуратуре СК.

Сейчас исполнение судебного решения продолжают контролировать сотрудники природоохранной прокуратуры.

