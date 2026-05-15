Режим повышенной готовности из-за ливней продлили на Ставрополье

На Ставрополье продлили режим повышенной готовности, введенный из-за сильных дождей и угрозы подтоплений. Власти региона опасаются ухудшения погодной ситуации в ближайшие дни, поэтому экстренные службы переведены в режим повышенного контроля.

Вопрос паводковой обстановки обсудили на специальном совещании под руководством губернатора Владимира Владимирова. Особое внимание поручили уделить состоянию ливневок, водоотводных каналов и территориям рядом с реками. Также под контролем должны находиться участки, где обычно возникают подтопления после сильных осадков.

«Опыт прошлых лет показывает, что действовать нужно на опережение. Необходимо провести всю профилактическую работу, проверить водоотводные системы, не допустить заторов на реках и быть готовыми оперативно реагировать на любые изменения обстановки», – пояснил Владимир Владимиров.

Профильным ведомствам поручили заранее подготовить предложения по дополнительной поддержке жителей на случай ущерба имуществу из-за непогоды. По информации краевых служб, на утро опасного подъема воды в реках Ставрополья не зафиксировано. При этом мониторинг продолжается круглосуточно.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru