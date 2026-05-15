Свекровь умершей после родов ростовчанки сделала тату в ее память. Фото: из архива семьи

Жительница Новочеркасска в Ростовской области сделала татуировку в память о своей невестке, которая умерла после родов и так и не увидела новорожденную дочь. На плече женщины появился ангел с датами жизни молодой мамы, рассказали коллеги из «КП-Ростов-на-Дону».

Трагедия произошла в начале апреля. 27-летняя женщина ждала второго ребенка и утром отправилась в роддом вместе с мужем. Во время родов она жаловалась близким на сильную боль и писала, что анестезия не помогает. Спустя некоторое время роженица перестала выходить на связь.

Позже семье сообщили, что женщина впала в кому. Врачи экстренно провели кесарево сечение – девочку удалось спасти. Саму пациентку перевезли в Ростов, однако спустя два дня она умерла, несмотря на попытки медиков стабилизировать ее состояние.

После трагедии следственный комитет возбудил уголовное дело. Семья добивается выяснения причин смерти. Сейчас назначены две экспертизы – одна должна установить точную причину гибели и препараты, введенные пациентке, вторая определит, были ли чьи-либо действия напрямую связаны с трагедией.

Пока расследование продолжается, семья учится жить без молодой мамы. Муж женщины, по словам родственников, тяжело переживает потерю и до сих пор не вернулся к обычной жизни. Старший сын заботится о новорожденной сестре, а бабушка помогает с малышкой.

Через 40 дней после смерти невестки женщина решила увековечить память о ней татуировкой.

«Я считаю, что все сделала правильно. Тем самым хочу увековечить память о моей девочке», – рассказала она в соцсетях.

Поступок вызвал разные реакции в интернете, однако женщина ответила, что сделала это по велению сердца и на собственные деньги. По ее словам, память о невестке останется с ней навсегда.

