Клубнику в форме петушка купила жительница Ростова на рынке. Фото: ЛЕБЕДЕВА Ирина

Жительница Ростова-на-Дону нашла в купленном лукошке клубники необычную ягоду – она напоминала маленького петушка на палочке. Снимком необычного плода женщина поделилась с «КП-Ростов-на-Дону» после похода на рынок.

По словам ростовчанки, клубнику она приобрела на Нахичеванском рынке. На первый взгляд ягоды ничем не отличались от обычных, однако дома среди них обнаружился необычный экземпляр.

«Даже жаль было его есть, но зато у нас остался снимок на память. “Петушок” оказался сладким – прямо как леденец», – рассказала покупательница.

Женщина добавила, что необычная форма ягоды стала настоящим сюрпризом. При этом остальная клубника тоже оказалась сладкой и спелой. По словам местных жителей, сейчас на рынках Ростовской области активно продают клубнику из Краснодарского края.

Одновременно жители региона обсуждают и цены на сезонную ягоду. По словам покупателей, стоимость заметно отличается в зависимости от места продажи. Так, в Аксае килограмм клубники продают примерно за 350 рублей, а в центре Ростова лукошко ягод можно купить примерно за 300 рублей.

