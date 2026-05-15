На Ставрополье организацию оштрафовали за коррупцию при устройстве сотрудника

Прокуратура Железноводска провела проверку исполнения законодательства о коррупции.

На Ставрополье оштрафовали организацию за совершение коррупционного преступления. Как выяснила прокуратура Железноводска, бывший работник городской администрации устроился на предприятие, торгующее чистящими и керамическими изделиями.

По закону о противодействии коррупции руководство должно было уведомить бывшего работодателя о том, что экс-муниципального служащего приняли на работу. В ходе проверки выяснилось, что этого не сделали.

«По данному факту прокурором в отношении юридического лица возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального служащего)» , – говорится в сообщении прокуратуры Ставрополья.

Теперь организация должна будет заплатить штраф 50 тысяч рублей. Исполнение наказаний на контроле прокуратуры.

