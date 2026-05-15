В Ставрополе у экс-чиновника изъяли две квартиры и автомобиль «Porsche»

В Ставрополе прошел суд об изъятии имущества экс-госслужащего. Согласно материалам суда, бывший чиновник владел дорогостоящей недвижимостью и транспортом, стоимость которых не соответствовала доходу его семьи за предшествующие годы.

«Законность получения денежных средств ответчики подтвердить не смогли», – говорится в сообщении судов Ставрополья.

Суд учел обстоятельства дела, представленные доказательства и позиции сторон. Иск удовлетворили в полном размере. Теперь в доход государства обратят квартиры в Санкт-Петербурге и Ставрополе, а также автомобиль «Porsche». Решение суда пока не вступило в законную силу.