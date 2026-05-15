Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество15 мая 2026 16:20

В Ставрополе у экс-чиновника изъяли две квартиры и автомобиль «Porsche»

Бывший госслужащий не смог доказать законность приобретения имущества
Вероника УШИНСКАЯ
Суд обратил имущество в доход государства.

Суд обратил имущество в доход государства.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ставрополе прошел суд об изъятии имущества экс-госслужащего. Согласно материалам суда, бывший чиновник владел дорогостоящей недвижимостью и транспортом, стоимость которых не соответствовала доходу его семьи за предшествующие годы.

«Законность получения денежных средств ответчики подтвердить не смогли», – говорится в сообщении судов Ставрополья.

Суд учел обстоятельства дела, представленные доказательства и позиции сторон. Иск удовлетворили в полном размере. Теперь в доход государства обратят квартиры в Санкт-Петербурге и Ставрополе, а также автомобиль «Porsche». Решение суда пока не вступило в законную силу.