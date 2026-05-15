Округ Ставрополья отправил более тонны гумпомощи в Дагестан

Ипатовский округ Ставропольского края отправил гуманитарного груз для пострадавших от потопов в Дагестане. Местные жители собрали самые необходимые товары для людей, которые пострадали от разрушительных паводков. В соседний регион отправили более тонны гумпомощи.

«Когда соседний регион оказывается в беде, мы не можем оставаться в стороне. Спасибо каждому, кто внес свой вклад», – сообщила глава Ипатовского округа Вера Шейкина.

В сборе гуманитарной помощи поучаствовали предприниматели, общественники, учреждения и неравнодушные жители округа. Они собрали самое необходимое: питьевую воду, медикаменты, продукты, инструменты и средства личной гигиены.