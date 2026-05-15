За неделю на Кузбассе более трех тысяч человек пострадали от клещей

В Роспотребнадзоре региона раскрыли данные об активности клещей в Кемеровской области. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Более трех тысяч человек пострадали от клещей в Кемеровской области. Такие данные за неделю опубликовал Роспотребнадзор по региону. В регионе зафиксировали более 5 576 обращений к врачам. А с 6 по 12 мая специалисты зарегистрировали 3 064 случая.

«В ведомстве подчеркивают: территория области является эндемичной по клещевому вирусному энцефалиту», – сообщает издание VSE42.RU.

Местным жителям рекомендуют соблюдать осторожность при выезде на природу. Ранее Роспотребнадзор Ставрополья рекомендовал надевать закрытую одежду, пользоваться репеллентами и осматривать себя после прогулок. Но если клещ все же присосался, нужно сразу ехать в больницу. В случае, если к врачу не попасть, его можно извлечь самостоятельно. Главное - сделать это аккуратно и поместить его в емкость со спиртом или бензином.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru