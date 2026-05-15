В Ставрополе прошло открытие финала «Российской школьной весны»

В город приехало более 1800 участников со всей страны. Фото: Владимир Владимиров

В Ставрополе провели церемонию открытия финала Российской школьной весны. Чтобы показать свои таланты, в краевую столицу приехало более 1800 школьников из разных уголков страны. Соревнования будут длиться три дня – ребята покажут себя в 10 творческих направлениях. Среди них такие, как танцы, вокал, театральное искусство и медиа.

«Для Ставропольского края принимать такие федеральные молодежные события – большая честь и важная задача. Это не только подтверждает наш статус центра притяжения талантливой молодежи, но и дает мощный импульс для развития всего региона», – сказал глава Ставрополья Владимир Владимиров.

Почти 20 лет назад «Российская школьная весна» зародилась на Ставрополье. В последние годы регион стал постоянной платформой для ее проведения. Участникам пожелали незабываемых впечатлений, ярких выступлений и побед.