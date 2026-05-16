В Михайловске на Ставрополье начали второй этап строительства водовода

Специалисты приступили ко второму этапу строительства водовода. Фото: Владимир Владимиров

На Ставрополье начали второй этап строительства водовода в Михайловске. Проблема с водоснабжением остается ключевой для жителей города. Сейчас специалисты приступили к работам на участке от переулка Князевского до улицы Ишкова. Протяженность магистрали составит 6,5 километра.

«Михайловск активно развивается, строится жилье, растет число жителей. И наша задача – чтобы коммунальная инфраструктура успевала за этим

развитием», – пообещал глава региона Владимир Владимиров.

Больше всего улучшения ждут абоненты, которые каждое лето сталкивались с перебоями давления. По словам властей, после завершения строительства стабильная подача воды появится у нескольких тысяч человек. Новый водопровод должен уменьшить нагрузку на сети в микрорайонах Ленина, Гармония и всей северо-восточной части Михайловска.

