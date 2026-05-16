НовостиОбщество16 мая 2026 3:30

В округе Ставрополья начали высадку картофеля

В 2026 году под культуру отвели 200 га полей
Вероника УШИНСКАЯ
В Кочубеевском округе приступили к высадке картофеля. Фото: администрация Кочубеевского округа

В Кочубеевском округе Ставрополья начали высаживать картофель. В 2026 году выращивать культуру будет два крупных сельхозпредприятия и несколько КФХ. Поля под нее займут около 200 га – это на 13 га больше, чем в 2025 году.

«Округ традиционно занимает лидирующие позиции в аграрной отрасли Ставрополья. Высокие результаты наших сельхозтоваропроизводителей – итог профессионализма, внедрения современных технологий и ответственного отношения к делу», – рассказал глава округа Олег Борзов.

Для выращивания картофеля аграрии используют современные системы орошения. В прошлом году округ побил остальные муниципалитеты по урожайности культуры – она составила 404,9 ц/га. Хозяйства собрали 7,6 тысяч тонн овощей.