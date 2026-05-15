Губернатор Ставрополья поздравил земляков с Международным днем семьи

Владимир Владимиров поздравил жителей Ставрополья с Международным днем семьи. Его отмечают 15 мая во всем мире. Глава региона рассказал, что за последние 10 лет количество многодетных семей в крае увеличилось на треть. Сейчас трое и больше детей воспитывают более 52 тысяч супругов.

«Пусть в каждом доме царят любовь, взаимопонимание и гармония, а дети радуют своими успехами. Цените своих родных и близких. Дарите им заботу и внимание каждый день», – написал Владимир Владимиров.

Ранее на Ставрополье начался региональный этап Всероссийского конкурса «Семья года-2026». Прием заявок продлится до конца мая. Победители отправятся представлять край на федеральном уровне. Семьи могут подать заявление на участие в шести номинациях: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Семья – хранитель традиций», «Золотая семья», «Сельская семья» и «Семья защитника Отечества».