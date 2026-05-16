Кисловодск попал в топ популярных направлений для парного отдыха в мае

Фото: администрация Кисловодска

В топ направлений для парного отдыха в мае попал Кисловодск. Российский сервис бронирования отелей и квартир составил рейтинг на основе заявок пользователей. Как рассказали в администрации ставропольского курорта, в него вошел ряд курортных городов:

«Рейтинг составлен на основе данных заявок пользователей сервиса: в список вошли Санкт-Петербург, Москва, Сочи, Казань, Ялта, Кисловодск, Калининград, Геленджик и Анапа. Включение города-курорта в рейтинг подтверждает устойчивый интерес туристов», – рассказали в мэрии Кисловодска.

Мэр курорта Евгений Моисеев заявил, что в городе есть все для парной поездки. В том числе большой парк, терренкуры, прогулочные маршруты, санатории, уютные улицы, хорошие виды и спокойная курортная атмосфера. Туристы в среднем проводят в Кисловодске пять ночей.

