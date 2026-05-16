Комсомольский пруд в Ставрополе готовят к купальному сезону

Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе Комсомольский пруд почти готов к началу летнего купального сезона. Главный городской водоем уже наполнили. Причем объем воды в нем составил порядка 350 тысяч кубометров. Специалисты отремонтировали покрытия и убрали территорию:

«Отремонтировали и обновили покрытие взрослых и детских зон купания, спортивных и игровых площадок, пирсов, раздевалок, душевых, фудкортов и пунктов проката. Территорию убрали, лавочки и лежаки покрасили, завезли новый песок, очистили от мусора прилегающие участки леса», – говорит мэр Ставрополя Иван Ульянченко.

Также специалисты не забыли про обработку территории от клещей. А они последнее время все сильнее кусают жителей Ставрополья. Есть даже случаи заболевания КГЛ. Водолазы почистили дно, вода и песок прошли санитарную проверку. Перед началом сезона власти обещают поставить теневые зонты и организовать прокат лодок и катамаранов.

За безопасностью вблизи акватории будут круглосуточно следить спасатели и ЧОП. Также работает система видеонаблюдения. В администрации рассказали, что в настоящее время завершается восстановление плитки и ремонт иллюминации и автополива.

