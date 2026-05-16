Спортплощадку обещают обустроить в селе Донском на Ставрополье

В селе Донском Труновского округа Ставрополья началось строительство спортивной площадки. Деньги на нее выделили не только из краевого и муниципального бюджета, но и местные жители. Новый объект должен появиться на улице Партизанской. Там уже демонтировали старое ограждение и провели планировку территории.

«Проекты в этом году реализуются и в других населенных пунктах округа. В поселке имени Кирова устанавливают детскую площадку, а в селе Новая Кугульта монтируют покрытие у детского спортивно-игрового комплекса. В ближайшее время строительные бригады приступят к ремонту тротуаров в селах Донском и Подлесном», – рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ставрополья.

Также власти добавили, что в 2025 году в Труновском округе по программе поддержки местных инициатив починили подъезд к кладбищу в селе Подлесном и участки дорог в селах Безопасном и Новая Кугульта.