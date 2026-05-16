Газовоз взорвался при разгрузке в Пятигорске

Взрыв произошел на заправке. Фото: социальные сети

В Пятигорске при разгрузке газовоза произошел мощный взрыв. Заправка, на которой случилось ЧП, сразу же загорелась. На место происшествия сразу же выехали все силы и средства МЧС, чтобы ликвидировать чрезвычайную ситуацию.

«Хочу всех успокоить – взрыв никак не связан с атакой БПЛА. Предположительно, нарушение техники безопасности. Прошу воздержаться от поездки по улице Ермолова», – пишет в социальных сетях мэр Пятигорска Дмитрий Ворошилов.

О пострадавших и причинах взрыва пока не сообщается. Информацию уточняют по мере тушения возгорания. После ликвидации ЧС специалисты будут разбираться во всем.