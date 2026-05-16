СКР возбудил уголовное дело после взрыва на АЗС в Пятигорске

СКР возбудил уголовное дело после взрыва на АЗС. Фото: соцсети Дмитрия Ворошилова

В Пятигорске следователи возбудили уголовное дело после взрыва газовоза на заправке. Сейчас на месте продолжается тушение пожара на площади 1000 квадратных метров. Двоих пострадавших госпитализировали, им оказывают всю необходимую помощь.

«На месте происшествия работают следователи и следователи -криминалисты СК России. Проводится осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства и причины случившегося, назначаются необходимые экспертизы», – говорится в сообщении СУ СКР по Ставропольскому краю.

Следователи расследуют дело статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Кто стал фигурантом, ведомство не уточняет.

