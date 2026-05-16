Гимназию Сильникова в Кисловодске выставили на аукцион в шестой раз

Фото: администрация Кисловодска

В Кисловодске в шестой раз выставили на торги гимназию Сильникова. Начальная цена разрушающегося объекта культурного наследия – 228 млн рублей. Из них 140 млн предусмотрены на обязательные реставрационные работы. Деньги вернут собственнику на восстановление здания. А оно находится в действительно печальном состоянии.

«Гимназия Сильникова – один из знаковых исторических объектов Кисловодска. Мы уже несколько раз выставляли здание на торги, но предыдущие аукционы не состоялись. Снова ищем собственника, который будет готов основательно взяться за восстановление. Здание находится в центре курорта, у него большая история и хороший потенциал», – говорит мэр курорта Евгений Моисеев.

В отреставрированном доме предлагают открыть культурное пространство, гостиницу, медицинский центр или другой проект. Тем не менее почти за год желающих купить гимназию нет. И цена лота перестала падать ниже отметки в 228 млн рублей.