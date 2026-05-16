Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Северный Кавказ
+12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 мая 2026 15:25

Гимназию Сильникова в Кисловодске выставили на аукцион в шестой раз

Объект культурного наследия продолжает разрушаться на глазах
Данил ЮРКОВ
Фото: администрация Кисловодска

Фото: администрация Кисловодска

В Кисловодске в шестой раз выставили на торги гимназию Сильникова. Начальная цена разрушающегося объекта культурного наследия – 228 млн рублей. Из них 140 млн предусмотрены на обязательные реставрационные работы. Деньги вернут собственнику на восстановление здания. А оно находится в действительно печальном состоянии.

«Гимназия Сильникова – один из знаковых исторических объектов Кисловодска. Мы уже несколько раз выставляли здание на торги, но предыдущие аукционы не состоялись. Снова ищем собственника, который будет готов основательно взяться за восстановление. Здание находится в центре курорта, у него большая история и хороший потенциал», – говорит мэр курорта Евгений Моисеев.

В отреставрированном доме предлагают открыть культурное пространство, гостиницу, медицинский центр или другой проект. Тем не менее почти за год желающих купить гимназию нет. И цена лота перестала падать ниже отметки в 228 млн рублей.