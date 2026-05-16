Уголовное дело возбудили в Киселевске после гибели рабочего в цеху

В Киселевске возбудили уголовное дело после гибели рабочего в цеху по изготовлению взрывчатых материалов. Трагедия случилась еще 23 апреля. По факту происшествия прошла проверка, специалисты нашли нарушения закона о промышленной безопасности опасных производственных объектов.

Как сообщили коллеги из издания VSE42.Ru, после проверки возбудили уголовное дело по части 2 статьи 217 УК РФ. Расследование находится на контроле прокуратуры Киселевска. Виновным в гибели человека грозит до пяти лет колонии.

Тем временем в Пятигорске следователи возбудили уголовное дело после взрыва на АЗС. Газовоз сдетонировал при разгрузке. Пострадали шесть человек. Прокуратура держит разбирательства на контроле.