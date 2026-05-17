Ставропольский депутат победил в направлении «Политика» конкурса «Лидеры России»

Дмитрий Шуваев (в центре). Фото: Дума СК

В число победителей направления «Политика» ключевого управленческого конкурса страны «Лидеры России» вошел 49-летний депутат Думы Ставропольского края Дмитрий Шуваев.

Финалистами в этом году стали 105 человек, лучшими из них были признаны 68 участников. Торжественная церемония награждения прошла в Москве. Награды вручал первый заместитель руководителя администрации президента РФ, Герой России Сергей Кириенко.

Дмитрий Шуваев родился в станице Галюгаевская Курского района Ставрополья. В 2002 году получил экономическое образование в Ставропольском государственном университете, в 2006 с отличием окончил Российскую академию госслужбы при президенте Российской Федерации в Москве. На данные момент является председателем комитета Думы СК по инвестициям, курортам и туризму. Также входит в состав комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям.