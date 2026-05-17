Бронзовый призер Олимпиады проведет мастер-класс по баскетболу в Невинномысске

В Невинномысск приедет прославленный баскетболист, уроженец Лермонтова Евгений Воронов. 40-летний спортсмен проведет мастер-класс для все желающих. Приглашаются взрослые и дети, начинающие и опытные игроки.
Воронов начинал в минводском «Локомотиве», выступал за ведущие клубы страны, в составе молодежной сборной становился чемпионом Европы, а уже с главной командой страны завоевал бронзовую медаль на Олимпийских игр в Лондоне в 2012 году. В настоящий момент баскетболист выступает за московский МБА-МАИ.
На мастер-классе Евгений Воронов поделится секретами ведения мяча и точных бросков, упражнениями для развития скорости и выносливости, лайфхаками по психологической подготовке к матчам.
«Спорт – это не только медали и рекорды. Это дисциплина, характер и умение работать в команде», – говорит баскетболист.
Встреча со знаменитым спортсменом состоится в спортивном комплексе «Олимп» на бульваре Мира, 27. Начало мероприятия 18 мая в 14:30.