Более 500 заявок уже подано на участие в форуме «Креативный Эльбрус»

Число желающих попасть на главное креативное событие КБР продолжает расти. На данный момент зарегистрировались 512 участников из регионов СКФО и других субъектов России.

23 мая в Нальчике на площадке Дома молодёжи стартует межрегиональный форум «Креативный Эльбрус». Организаторы обещают: скучно не будет. В программе – обсуждение реальных инструментов: от брендинга территорий и событийного туризма до социального партнёрства и защиты интеллектуальной собственности.

Кто приедет? Солидный пул спикеров: Татьяна Баева («Кавказ.РФ»), Раис Габитов (амбассадор Башкирии, блогер), Татьяна Храпко (КРЕАДЭВ), Юлия Жоля (президент НАОМ, организатор премии «Событие года»), Кермен Манджиева (бренд «Smell Terra»), Анжела Крыжановская (эксперт по территориальному брендингу), Зарина Канукова (писатель, главный редактор «Горянки») и другие.

Директор АНО «КРЕАДЭВ» Татьяна Храпко. Фото: личный архив

Татьяна Храпко, директор АНО «КРЕАДЭВ», прямо и без прикрас разбирает типичные ошибки новичков в креативных индустриях: «Первая – путают творчество с бизнесом. Создают продукт для себя, а не для рынка. Как быть? С первого дня вести финансы и тестировать идеи на реальной аудитории. Вторая – боятся власти и госфондов. Думают, это сложно. А там – гранты, субсидии, инфраструктура. Что делать? Изучать, участвовать в акселераторах. Третья – работают в одиночку. Выходите за рамки своей ниши и предлагайте сотрудничество».

В программе – пленарная дискуссия с участием Главы КБР Казбека Кокова и федеральных экспертов, а также четыре тематические секции. Регистрация на событие (включая аккредитацию для журналистов) всё ещё открыта. Актуальная программа форума – в каналах «Макс» и Telegram. Успевайте: https://forms.yandex.ru/cloud/69fd8e9290fa7b635b752bf2/