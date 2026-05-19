Более трех млн рублей жители Кисловодска собрали для бойцов СВО.

В Кисловодске школьники, воспитанники детских садов, родители и педагоги собрали больше трех млн рублей в поддержку участников специальной военной операции. Средства удалось выручить во время серии благотворительных ярмарок, которые проходили по всему городу.

Сначала акции организовали в школах и детских садах, а затем все площадки объединили в одну большую городскую ярмарку в Комсомольском парке. Финальное мероприятие прошло 10 мая и собрало большое количество жителей и гостей курорта.

На ярмарках продавали домашнюю выпечку, сувениры, поделки ручной работы и другую продукцию, которую готовили дети, родители и педагоги. Кто-то приносил пироги и сладости, кто-то помогал оформлять площадки, а многие просто приходили поддержать акцию покупками.

По итогам всех мероприятий удалось собрать более 3,1 млн рублей. Эти средства направили в фонд помощи военнослужащим.

«Это результат большой работы детей, родителей, педагогов и всех жителей, которые пришли поддержать наших бойцов. Все собранные средства направлены в фонд поддержки бойцов на помощь участникам специальной военной операции», – поделился мэр города Евгений Моисеев.

