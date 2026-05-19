Современный беговой центр может появиться в Ставрополе. Фото: соцсети губернатора Ставрополья

В Ставрополе может появиться современный беговой центр для любителей спорта и активного отдыха. О планах по созданию нового объекта сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

По его словам, Ставрополье вошло в число территорий, где такие спортивные площадки будут создавать при поддержке Всероссийской федерации легкой атлетики. Инициатором проекта выступил президент федерации Петр Фрадков.

Предполагается, что новый центр станет полноценным пространством для тренировок и отдыха. Там хотят оборудовать специальные беговые дорожки, зоны для воркаута, помещения для занятий и восстановления спортсменов, а также места для семейного отдыха.

Площадка будет рассчитана не только на профессиональных спортсменов, но и на обычных жителей города. На базе центра планируют проводить любительские старты, мастер-классы, спортивные мероприятия и тренировки для детей и взрослых.

«Для нашего края это дополнительная возможность сделать массовый спорт доступнее и вовлечь больше людей в регулярные занятия физкультурой», – поделился Владимиров.

Пользоваться инфраструктурой жители края смогут бесплатно. Реализовать проект рассчитывают за счет частных инвестиций при поддержке региона.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru