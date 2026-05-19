Машину с людьми унесло течением реки в Северной Осетии. Фото: ГУ МЧС России по Северной Осетии

В Северной Осетии спасатели МЧС несколько часов вытаскивали людей, которых отрезало бурным течением реки Сунжа. Автомобиль с компанией из пяти человек перевернулся прямо во время переправы через воду возле села Комгарон в Пригородном районе.

Инцидент произошел 19 мая. По предварительным данным, группа возвращалась из леса на автомобиле УАЗ и решила пересечь реку вброд, но течение оказалось слишком сильным. Машину перевернуло и начало уносить потоком воды.

Несмотря на опасную ситуацию, все пятеро остались живы. Двум мужчинам удалось самостоятельно выбраться на берег. Именно они и сообщили о происшествии по номеру «112». Остальные оказались заблокированы по разные стороны реки.

Один человек после аварии стоял на небольшом островке прямо посреди русла. Еще двое смогли добраться до противоположного берега, но вернуться обратно уже не смогли – вода была слишком сильной.

На место сразу направили спасателей. Сначала они эвакуировали мужчину с островка, а затем организовали воздушную переправу через реку для двух других пострадавших. В итоге всех троих удалось безопасно доставить на берег. Всего в операции участвовали 11 сотрудников МЧС России.

В ведомстве напомнили, что весной переправы через реки особенно опасны. Из-за паводка, низкой температуры воды и быстрого течения даже привычный брод может за считанные часы стать смертельной ловушкой.

«Весенний паводок, низкая температура воды и быстрое течение делают переправы через реки чрезвычайно опасными. Брод, по которому еще вчера был возможен проезд, может стать непреодолимой преградой», – пояснили в ГУ МЧС России по Северной Осетии.

