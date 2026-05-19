Канатную дорогу в Кисловодске закрыли из-за сильного ветра

Канатная дорога в национальном парке «Кисловодский» временно перестала работать 19 мая. Причиной стали сильные порывы ветра, которые сохраняются на территории курорта. При такой погоде эксплуатация подъемника может быть небезопасной для пассажиров.

О временном ограничении сообщил глава Кисловодска Евгений Моисеев. По его словам, решение приняли исключительно из соображений безопасности. Сейчас специалисты продолжают следить за погодной ситуацией.

Необходимо соблюдать правила безопасности. При сильном ветре запуск подъемника запрещен из-за риска для пассажиров. Как только погодные условия станут безопасными для эксплуатации, сотрудники парка возобновят работу канатной дороги и сообщат об этом дополнительно, – пояснил Евгений Моисеев.

В последние дни на Ставрополье действует штормовое предупреждение. Синоптики прогнозируют сильные дожди, грозы и шквалистый ветер с порывами до 20-25 метров в секунду. После мощных ливней в Ставрополе уже фиксировались подтопления улиц и дорог.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru