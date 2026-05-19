19 мая 2026 14:20

Осужденная по делу «Зимней вишни» кузбасская чиновница просит сокращения срока

Ева ТКАЧЕНКО
Бывшая глава кузбасской инспекции Госстройнадзора, осужденная по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня», вновь пытается добиться освобождения. Суд в Новосибирске рассмотрит ее ходатайство уже 28 мая. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

Экс-чиновница отбывает 18-летний срок по громкому делу о трагедии в кемеровском ТЦ, где в марте 2018 года погибли 60 человек. Среди жертв было 37 детей. Трагедия в Кемерове стала одной из самых крупных катастроф в современной истории России.

По версии следствия, чиновница получала взятки за то, что закрывала глаза на нарушения при строительстве и вводе торгового центра в эксплуатацию. Общая сумма незаконного вознаграждения, как сообщалось в материалах дела, составила около семи млн рублей.

Следствие пришло к выводу, что объект начал работать с серьезными нарушениями. В здании были проблемы с системой пожаротушения, а часть эвакуационных выходов оказалась заблокирована. Во время пожара это привело к катастрофическим последствиям.

В декабре 2021 года суд приговорил бывшую чиновницу к 18 годам колонии общего режима и штрафу в размере 80 млн рублей. Ранее защита уже пыталась добиться смягчения наказания. Осенью 2024 года адвокаты подавали похожее ходатайство, однако позже сами его отозвали.

По делу «Зимней вишни» к ответственности привлекли около полутора десятков человек. Среди фигурантов оказались сотрудники и руководство МЧС, представители торгового центра и компании-собственника здания.

