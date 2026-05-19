Почти 70 тысяч квадратов дорожной разметки обновили в Ставрополе. Фото: администрация Ставрополя

В Ставрополе продолжают обновлять дорожную разметку после зимы. На улицах краевой столицы уже нанесли около 70 тысяч квадратных метров линий, а полностью завершить работы планируют к концу июня.

Специалисты выходят на дороги только при подходящей погоде – важны температура и уровень влажности. Сейчас сотрудники коммунальных служб работают сразу на нескольких участках города.

«Сотрудники продолжают наносить разметку, когда позволяют погодные условия. Работы будут идти до конца июня», – сообщил мэр города Иван Ульянченко.

Параллельно в городе продолжают приводить в порядок дорожную инфраструктуру. За последнее время специалисты заменили более 200 старых опор дорожных знаков и проводят ревизию технических средств организации движения.

Разметку уже обновили на улицах Ленина, Дзержинского, Лермонтова, Мира, Кулакова, Железнодорожной, Руставели, Макарова, Куйбышева и ряде других дорог. Чтобы линии было лучше видно ночью и в дождь, поверх свежей краски наносят специальные светоотражающие шарики. Всего в весенне-летний сезон в городе планируют обновить около 80 тысяч квадратных метров разметки.

Одновременно в Ставрополе продолжается ремонт городских дорог. Сейчас работы идут на нескольких крупных участках, в том числе на улицах Пушкина, Тельмана, 8 Марта, а также на проспекте Кулакова и улице Назара Енина. Общая протяженность ремонтируемых дорог превышает девять километров.

