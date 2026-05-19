Около 3,7 млн единиц рассады овощей заготовили на Ставрополье

В Ставропольском крае заготовили более 3,7 млн единиц овощных культур. Сев идет полным ходом. Большая часть аграриев региона выращивают рассаду самостоятельно. Высадку проводят с учетом погоды и температурного режима почвы.

«Общая площадь высадки рассадных культур составит порядка 347,5 гектара, что превышает уровень прошлого года. В структуре посадок традиционно преобладают томаты, капуста, перец и кабачки. Также аграрии выращивают огурцы, баклажаны и другие овощные культуры», – сообщила первый заместитель министра сельского хозяйства Ставрополья Елена Тамбовцева.

Основной этап посадочных работ происходит в апреле и мае. Производством овощей открытого грунта на Ставрополье занимаются в большинстве случаев малые формы хозяйствования.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru