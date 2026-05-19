Решения, которые сделают госуслуги в Ставропольском крае быстрее и удобнее для людей

Стороны договорились внедрить технологию процессной аналитики от Сбера в систему управления регионом. Фото: сгенерировано ИИ-помощником ГигаЧат Бизнес

На конференции ЦИПР-2026 заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов и заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Афанасов подписали соглашение о сотрудничестве. Стороны договорились внедрить технологию процессной аналитики от Сбера в систему управления регионом, чтобы госуслуги для жителей края стали быстрее и доступнее, а внутренняя работа ведомств — эффективнее и прозрачнее.

Технология поможет сделать административные процессы более понятными и удобными для жителей: благодаря процессной аналитике и искусственному интеллекту специалисты увидят, из чего складываются сроки рассмотрения обращений граждан и где можно оптимизировать время рассмотрения. Процессная аналитика показывает исчерпывающую картину процессов в информационных системах по их цифровым следам – технология помогает выявлять неочевидные узкие места, отклонения от регламентов и дублирование функций. Таким образом, процессная аналитика создаёт основу для принятия управленческих решений с опорой на данные.

Как отметил заместитель председателя правления Сбербанка Тарас Скворцов, сегодня люди ожидают от государства такого же удобного и быстрого сервиса, к которому привыкли в цифровых продуктах, а процессная аналитика поможет человеку тратить меньше времени на ожидание, а органам власти получать прозрачную картину работы процессов. В Сбере развивают платформу процессной аналитики с 2021 года, и экономический, эффект от её использования уже превысил 31 миллиард рублей».

Николай Афанасов, заместитель председателя правительства Ставропольского края:

«Использование цифровых технологий при процессной аналитике – это не просто техническое новшество, а смена философии управления. Мы переходим от интуитивного управления к точному анализу цифровых следов. Этот инструмент также позволит снизить административную нагрузку».

«Технология поможет сделать процессы более понятными и удобными для жителей: благодаря процессной аналитике и искусственному интеллекту специалисты увидят, из чего складываются сроки рассмотрения обращений граждан и где можно оптимизировать время рассмотрения», – уверен Роман Чеканов, управляющий Ставропольским отделением Сбербанка.