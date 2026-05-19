Туристку подозревают в краже антиквариата из-за шутки строителей в Дагестане

Туристку из Кисловодска подозревают в краже антиквариата в Дагестане. Фото: МВД по Дагестану

В Дагестане туристку из Кисловодска подозревают в краже антиквариата. В полицию Гергебильского района обратился 54-летний местный житель. Он рассказала, что неизвестные украли у него старинный подстаканник. Его стоимость оценивается в 25 тысяч рублей.

Полиция задержала 46-летнюю жительницу соседнего региона. Она созналась, что забрала антиквариат на витрине около заправочной станции:

«Поинтересовавшись стоимостью серебряного подстаканника у находившихся рядом рабочих, копавших траншею, она (с её слов!), получила ответ, что "сегодня все бесплатно"», – сообщила начальник пресс-службы МВД по Дагестану Гаяна Гариева.

Похищенное сотрудники правоохранительных органов изъяли и передали владельцу. Полиция завела уголовное дело по статье «Кража». Максимальный срок по ней – два года лишения свободы.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru