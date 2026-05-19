В Кисловодске обновят оборудование на 11 тепловых пунктах. Фото: минЖКХ Ставрополья

В Кисловодске модернизируют оборудование на 11 центральных тепловых пунктах. Они обеспечивают теплом и горячей водой 139 объектов, в том числе шесть детских садов и школ. Специалисты говорят, что это позволит повысить качество коммунальных услуг, надежность и стабильность систем ЦО и горячего водоснабжения.

«Планируется изготовить и установить 40 современных теплообменников различных диаметров. От работы теплообменного оборудования зависит температура горячей воды, которая поступает в дома. Новые инженерные решения обладают значительно более высоким коэффициентом полезного действия», – сказал министр ЖКХ Ставрополья Александр Рябикин.

Все ремонтные и монтажные работы специалисты планируют завершить до начала следующего отопительного сезона.

