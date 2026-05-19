Последствия ливня в нижней части Ставрополя продолжают устранять специалисты. Фото: стоп-кадр видео администрации Ставрополя

В Ставрополе продолжают устранять последствия вчерашнего сильнейшего ливня. Коммунальные службы города завершили прочистку подземного коллектора реки Члы, которая протекает в микрорайоне «Радуга». Рабочие обследовали около 1,7 километра русла, определили место забоя, вскрыли и очистили подземную камеру и восстановили пропускную способность коммуникации.

«Сейчас подрядная организация продолжает убирать ил и щебень, который нанесла вода, с дорог и тротуаров», – сообщили в администрации краевой столицы.

Также из подвалов многоквартирных домов практически откачали всю воду. Бригады коммунальщиков продолжают работу в усиленном режиме.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru