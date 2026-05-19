В Ставрополе назвали обладателей Гран-при «Российской школьной весны». Фото: РШВ

В Ставрополе 19 мая на площади Ленина состоялась церемония закрытия Всероссийского фестиваля «Российская школьная весна». Финал прошел в рамках Года единства народов России. Участие приняли более 1800 школьников из 89 регионов страны. Победителями и обладателями Гран-при в общекомандном зачете стали школьники из Тюменской области и Ямало-Ненецкого автономного округа.

«Российская школьная весна стала настоящим праздником для талантливых ребят со всей страны. Мы наградили более 250 лауреатов. В Год единства народов России школьники в своих номерах сделали упор на историческую преемственность поколений и важность сплоченности. Фестиваль – значимая площадка для воспитания патриотов своей Родины», – сказал Герой России Артур Орлов.

Ранее прошла церемония награждения более 250 лауреатов по 10 творческим направлениям, в том числе «Вокальное», «Танцевальное», «Театральное», «Медиа» и «КВН.Дети». Экспертами фестиваля стали более 60 деятелей культуры, оценившие более 800 конкурсных работ.

На торжественной церемонии закрытия состоялось Гала-шоу с участием российских артистов. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поздравил победителей и сказал, что фестиваль объединил будущую культурную элиту страны.

