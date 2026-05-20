Части сбитого БПЛА упали на территорию детского сада в Ставрополе Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Появилась новая информация о сбитии украинского беспилотника в Ставрополе. Оказалось, вражеский дрон зацепился за верхушки деревьев. Корпус в итоге разломился не несколько частей. Один фрагмент, боевой, упал на Успенское кладбище, а другие попали на территорию детского сада.

«Боевая часть упала на Успенское кладбище, остальные фрагменты - на территорию детского сада. Дети и педагоги переведены в безопасное место, им ничего не угрожает. Все службы продолжают работу на месте. Боевая часть уже обезврежена, проводятся другие мероприятия по устранению последствий инцидента», – пишет губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Тем временем занятия во вторую смену в Ставрополе отменили. На месте ЧП работают руководители органов власти и правоохранительные органы. В настоящее время беспилотник не должен представлять опасности, так как боевую часть обезвредили.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru