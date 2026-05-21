Из за обвала дороги ограничено движение на трассе «Кисловодск - Карачаевск»

На трассе введено частичное ограничение движения.

МВД по Карачаево Черкесской Республике сообщает: на 120 м километре автодороги «Кисловодск – Карачаевск» (между населёнными пунктами Нижняя Мара и Мара Аягы) из за неблагоприятных погодных условий произошёл обвал обочины.

В связи с этим введено частичное ограничение движения. На дороге возможно затруднение движения, пробки и заторы.

«Госавтоинспекция МВД по КЧР призывает всех водителей проявлять максимальную осторожность и соблюдать Правила дорожного движения», - обращаются полицейские ко всем автолюбителям.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала о том, что на территории Карачаево-Черкесской Республики прошли сильные дожди, выпало 15 мм осадков.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru