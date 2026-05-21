Прокуратура открыла прямую линию после атаки БПЛА на Невинномысск 20 мая. Обратиться можно по телефону: +7 (8652) 25-53-14.

По словам мэра города Михаила Миненкова, за день над городом сбили 96 дронов. За 12,5 часов атаки пострадали два человека – работники промышленных предприятий. Надзорное ведомство поставило на контроль соблюдение прав граждан в связи с падением обломков БПЛА.

«Работу экстренных служб на месте координирует прокурор города Невинномысска Сергей Рубежный. Особое внимание уделяется вопросам оперативного оказания пострадавшим необходимой медицинской помощи», – добавили в прокуратуре Ставропольского края.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru