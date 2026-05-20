«Один из самых серьезных налетов за все время»: два человека пострадали в результате атаки беспилотников на промзону Невинномысска

Один из мужчин проходит лечение амбулаторно, второго госпитализировали в состоянии средней тяжести Фото: Ольга ЮШКОВА.

Во время массированной атаки беспилотников на Ставропольский край пострадали два человека. Оба работали на предприятиях промзоны Невинномысска, которая стала главной целью налета БПЛА 20 мая. Один из мужчин проходит лечение амбулаторно, второго госпитализировали в состоянии средней тяжести.

О последствиях атаки сообщил губернатор Ставрополья Владимир Владимиров. По его словам, силы ПВО отражали один из самых серьезных налетов за все время.

«Силы ПВО отразили сегодняшний налет на Ставрополье, один из самых серьезных за все время. Основная часть БПЛА направлялась в сторону Невинномысска. К сожалению, в результате налета пострадали два человека – сотрудники предприятий промзоны Невинномысска», – написал Владимиров.

Беспилотную опасность в крае объявили вечером 19 мая в 23:35 Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

Беспилотную опасность в крае объявили вечером 19 мая в 23:35. Уже после полуночи власти сообщили, что украинские дроны пытаются атаковать промышленную зону Невинномысска. Над городом начали работать системы ПВО.

Мэр Невинномысска Михаил Миненков несколько раз обращался к местным жителям ночью и утром. Людей просили не выходить на улицу, держаться подальше от окон, не публиковать кадры работы ПВО и не подходить к возможным обломкам беспилотников. Все экстренные службы перевели в режим повышенной готовности.

На фоне продолжающейся атаки утром 20 мая в Невинномысске отменили занятия в школах. Горожан попросили оставаться дома до новых сообщений.

К 16 часам стало известно о двух пострадавших. Жизни работников предприятий сейчас ничего не угрожает, им оказывают помощь медики.

Беспилотник также сбили в Октябрьском районе Ставрополя Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ранее сообщалось, что беспилотник также сбили в Октябрьском районе Ставрополя. Дрон зацепился за деревья и развалился на части. Его боевая часть упала на Успенское кладбище, а другие фрагменты – на территорию детского сада.

После этого детей и сотрудников учреждения эвакуировали в безопасное место. Никто из них не пострадал. На месте работали оперативные службы и специалисты по разминированию. Боевую часть беспилотника обезвредили.

Режим беспилотной опасности в регионе действовал более 15 часов – его отменили только в 15:03 20 мая. Сейчас на местах падения обломков продолжают работать профильные службы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Части БПЛА упали на территорию детсада и кладбища: украинский дрон сбит в Октябрьском районе Ставрополя

«Оставайтесь дома, не подходите к окнам»: почти 9 часов длится атака БПЛА на промзону в Невинномысске

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru