Хантавирус с поражением легких не грозит жителям Ставропольского края

В последнее время в СМИ часто говорят о хантавирусе, который поражает легкие. На Ставрополье также зафиксированы случаи заражения этим вирусом, но речь идет о другом типе – том, который вызывает поражение почек. Ситуацию прокомментировал министр здравоохранения края Юрий Литвинов.

По словам главы минздрава, существует два типа вируса: один поражает почки, другой – легкие. Для России характерен первый тип. Именно он встречается на Ставрополье. Второй тип в регионе не зафиксирован.

«Для РФ характерен первый тип. Лихорадка с почечным синдромом, в частности крымская геморрагическая лихорадка, это в том числе тот самый хантавирус. Мы достаточно долго и успешно справляемся с лечением пациентов с данной патологией», – рассказал глава министерства в ходе пресс-конференции в РИЦ СК.

Количество зараженных постоянно снижается. Профилактику вируса минздрав проводит вместе с Роспотребнадзором, больницами и муниципалитетами. Ухудшения ситуации, по словам Литвинова, не предвидится.

Переносчиками крымской геморрагической лихорадки на Ставрополье являются клещи. Они обитают на юго-востоке края – в Буденновском, Апанасенковском и Нефтекумском округах.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru