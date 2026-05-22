Глава Ставрополья поблагодарил персонал детсада за действия при падении БПЛА

Глава региона решил лично поблагодарить коллектив детсада. Фото: соцсети губернатора СК

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров приехал в детский сад №164, где 20 мая случилось ЧП. «КП-Северный Кавказ» писала о том, что 20 мая 2026 года в Октябрьском районе Ставрополя на детский сад упал украинский беспилотник. Он зацепился за деревья и разбился на части. БПЛА не разорвался, одна часть упала на кладбище, а другие оказались на территории детского сада. Территорию сразу оцепили, специалисты обезвредили боевую часть.

Глава региона решил лично поблагодарить коллектив детсада. Владимир Владимиров отметил, что в экстренной ситуации сотрудники действовали слаженно и профессионально. При первых же признаках опасности персонал отвел детей в безопасное место.

«Этот поступок в очередной раз показал, что у нас в отрасли образования работают чуткие и внимательные педагоги, для которых чужих детей не бывает. Мы ими гордимся», - написал губернатор Ставрополья в своих соцсетях.

Глава края вручил сотрудникам детсада благодарственные письма.

