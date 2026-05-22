Школьников в Кузбассе отправили на дистант из-за холода в классах Фото: Ольга ЮШКОВА.

В кузбасском городе Юрга школьников временно перевели на дистанционное обучение из-за низкой температуры в классах. Онлайн-режим ввели сразу в 14 школах, где учатся больше девяти тысяч детей. Об этом рассказали в издании VSE42.RU.

Как сообщили местные СМИ со ссылкой на министерство образования региона, дистанционное обучение продлится с 21 по 23 мая. Уже с понедельника, 25 мая, ученики должны вернуться за парты, а 26 мая в школах пройдут последние звонки.

Причиной такого решения стал холод в школьных кабинетах. Из-за этого занятия в очном формате решили временно отменить. Всего на дистант перевели 9130 школьников из 14 учреждений. Власти города пока не сообщали о каких-либо коммунальных авариях или серьезных сбоях отопления.

Тем временем погода в Ставропольском крае выглядит совсем иначе. Несмотря на действующее штормовое предупреждение из-за дождей, синоптики прогнозируют в регионе жаркие выходные. Уже 22 мая температура воздуха местами поднимется до +31 градуса.

danil.yurkov@phkp.ru