Жители Арзгирского округа Ставрополья отправили гумпомощь в зону СВО

Ставрополье отправило поддержку в зону СВО. Фото: губернатор Ставрополья Владимир Владимиров

Жители Ставропольского края отправили гуманитарный груз в зону специальной операции. Необходимые для бойцов товары собрали люди из Арзгирского округа. Они передали генераторы, бензопилы, строительные материалы, маскировочные сети и автомобильные шины. Кроме того, они собрали продукты первой необходимости: еду, воду и лекарственные препараты.

Спасибо всем, кто участвует в этой важной работе. Такая поддержка особенно важна для наших военнослужащих. За каждой посылкой – забота, внимание и уверенность бойцов в том, что дома их ждут и помогают, – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

В сборе гуманитарной помощи участвовали предприниматели, волонтерские группы и просто неравнодушные люди.

Ранее сообщалось, что жители Буденновского округа также отправили в зону СВО гуманитарную помощь. Жители Прикумья отправили конвоем продукты, воду, оборудование и предметы первой необходимости.