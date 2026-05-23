Жители Арзгирского округа Ставрополья отправили гумпомощь в зону СВО

Жители Ставропольского края отправили гуманитарный груз в зону специальной операции. Необходимые для бойцов товары собрали люди из Арзгирского округа. Они передали генераторы, бензопилы, строительные материалы, маскировочные сети и автомобильные шины. Кроме того, они собрали продукты первой необходимости: еду, воду и лекарственные препараты.
Спасибо всем, кто участвует в этой важной работе. Такая поддержка особенно важна для наших военнослужащих. За каждой посылкой – забота, внимание и уверенность бойцов в том, что дома их ждут и помогают, – написал губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.
В сборе гуманитарной помощи участвовали предприниматели, волонтерские группы и просто неравнодушные люди.
Ранее сообщалось, что жители Буденновского округа также отправили в зону СВО гуманитарную помощь. Жители Прикумья отправили конвоем продукты, воду, оборудование и предметы первой необходимости.