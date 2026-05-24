Штормовое предупреждение в очередной раз продлили на Ставрополье

В Ставропольском крае в очередной раз продлили штормовое предупреждение. Согласно данным РСЧС, 24, 25 и 26 мая в регионе ожидаются сильные дожди, ливни с грозами, градом и порывистым ветром до 20-25 м/с:

«Существует вероятность возникновения ЧС, связанных с подтоплением низинных частей местности, нарушениями в работе дренажных систем, повреждением кровли зданий, слабо закрепленных конструкций и деревьев».

Местных жителей просят быть внимательными и осторожными. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций звонить по номеру оперативных служб – 112.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru