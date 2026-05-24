Следком КБР начал проверку по факту смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова. Фото: следком КБР

СУ СКР России по КБР организовал проверку по факту смерти мэра Нальчика Таймураза Ахохова. По предварительным данным, глава местной администрации скончался 24 мая 2026 года. Когда его обнаружили без признаков жизни, на место тут же выехала следственная группа.

«Следователи проводят комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Ведется опрос родственников, коллег, а также лиц из близкого окружения умершего», – сообщили в ведомстве.

По результатам проверки следователи примут решение в соответствии с действующими законами.

Напомним, Таймураз Ахохов скончался на 55-году жизни. Должность главы столицы региона он занимал восемь лет – с июня 2018 года.

