Пять улиц останутся без света в Новоалександровске на Ставрополье Фото: Григорий КУБАТЬЯН. Перейти в Фотобанк КП

В Новоалександровске Ставропольского края 25 мая 2026 года отключат свет. Электроэнергии не будет сразу на пяти улицах города. Как сообщает временно исполняющий полномочия главы Новоалександровского округа Андрей Акиньшин, специалисты будут проводить ремонтные работу на сетях:

«Света на будет: с 08:30 до 13:00 улица Горная №74-118, №63-67, переулок Веселый №45а-49, №56-60, переулок Солнечный №29, улица Горная №55-61, переулок Казачий №1-41, №2-30 ».

Ранее сообщалось, что в Ставрополе на месяц перекроют улицу Павлова. Автомобилисты с 25 мая по 30 июня не смогут проехать от дома №2 до дома №22. Объехать закрытый участок можно по проезду Опытному, улицам Глинки и Шпаковской.

Уважаемые читатели!

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и в MAX. Присоединяйтесь к нашим группам в социальных сетях Вконтакте и Одноклассниках.

Если вы стали очевидцем ЧП или чего-то необычного, сообщите об этом в редакцию: danil.yurkov@phkp.ru